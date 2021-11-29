Улан-Удэ, 29 ноября 2021, 13:19 — REGNUM Власти Бурятии направят из республиканского бюджета 300 млн рублей на закупку автобусов. По словам главы республики Алексея Цыденова, деньги выделят из дополнительных доходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
По его словам, эта мера не позволит полностью решить транспортную проблему города, но поможет её облегчить.
«Большой автобус стоит 10 млн,
Городским властям теперь предстоит провести конкурс и заняться подбором автобусов. Впрочем, ожидать их горожанам можно лишь в следующем году.
Добавим, что новые автобусы позволят, по всей видимости, лишь заполнить брешь, пробитую в системе общественного транспорта Улан-Удэ за непростой последний год. Как сообщало ИА REGNUM, численность подвижного состава на городских маршрутах сократилась на 110 единиц — с 840 в 2020 году до 730.
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