Улан-Удэ, 29 ноября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Власти Бурятии направят из республиканского бюджета 300 млн рублей на закупку автобусов. По словам главы республики Алексея Цыденова, деньги выделят из дополнительных доходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Автобусы в Улан-Удэ

По его словам, эта мера не позволит полностью решить транспортную проблему города, но поможет её облегчить.

«Большой автобус стоит 10 млн, т. е. 30 больших автобусов можно приобрести, если автобус средней вместимости, то их стоимость порядка 6 млн, сейчас будут торговать, цены выросли на все, и на автобусы тоже выросли», — отметил он.

Городским властям теперь предстоит провести конкурс и заняться подбором автобусов. Впрочем, ожидать их горожанам можно лишь в следующем году.

Добавим, что новые автобусы позволят, по всей видимости, лишь заполнить брешь, пробитую в системе общественного транспорта Улан-Удэ за непростой последний год. Как сообщало ИА REGNUM, численность подвижного состава на городских маршрутах сократилась на 110 единиц — с 840 в 2020 году до 730.

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