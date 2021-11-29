Москва, , 13:18 — REGNUM В 2021 году в Россию будет поставлено 5 тыс. упаковок «Петнидана», сообщил 29 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Government.ru

Он рассказал, что для детей с эпилепсией нужны лекарства, позволяющие преодолеть серьёзный недуг, однако лечение должны быть непрерывным.

«Даже если понадобятся препараты, не зарегистрированные в России. Правительство поручило Московскому эндокринному заводу обеспечить в этом году ввоз 5 тыс. упаковок препарата «Петнидан» и доставку его в медицинские учреждения страны», — сказал Мишустин.

По его словам, детям нужно получить лекарства в максимально короткие сроки, поэтому заводу нужно оперативно подать соответствующую заявку в Минздрав.