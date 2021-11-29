Иркутск, 29 ноября 2021, 13:16 — REGNUM В Иркутске предъявлено обвинение основным фигурантам уголовного дела о мошенничестве с деньгами Пенсионного фонда России. Подробности 29 ноября сообщает телеграмм-канал территориального СУ СК РФ.
«Заместителю управляющего отделения ПФР по Иркутской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она арестована на два месяца. Представителю юр. лица избран домашний арест. Двум остальным фигурантам уголовного дела — подписка о невыезде», — пояснили следователи.
Как сообщало ИА REGNUM, версии следствия, сотрудники ПФР с использованием своего служебного положения, осуществили хищение денежных средств бюджета фонда и его территориальных подразделений Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточных федеральных округов, которыми распорядились по своему усмотрению.
Дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России. Накануне, 28 ноября в иркутском отделении ПФР прошли обыски.
Читайте также: В Иркутском отделении Пенсионного фонда РФ проходят обыски