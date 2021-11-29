Иркутск, 29 ноября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Иркутске предъявлено обвинение основным фигурантам уголовного дела о мошенничестве с деньгами Пенсионного фонда России. Подробности 29 ноября сообщает телеграмм-канал территориального СУ СК РФ.

СКР 21-11-29 17.09.38

«Заместителю управляющего отделения ПФР по Иркутской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она арестована на два месяца. Представителю юр. лица избран домашний арест. Двум остальным фигурантам уголовного дела — подписка о невыезде», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, версии следствия, сотрудники ПФР с использованием своего служебного положения, осуществили хищение денежных средств бюджета фонда и его территориальных подразделений Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточных федеральных округов, которыми распорядились по своему усмотрению.

Дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России. Накануне, 28 ноября в иркутском отделении ПФР прошли обыски.

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