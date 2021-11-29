Москва, 29 ноября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Советская и российская актриса Валентина Иванова ушла из жизни в возрасте 77 лет. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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«С тяжелым сердцем сообщаем, что сегодня ушла из жизни актриса нашего театра Валентина Николаевна Иванова», — говорится в сообщении.

Также указывается, что для театра это большая потеря, и добавляется, что Иванова служила в нем с 1963 года. Кроме того, пресс-служба театра выразила соболезнования семье актрисы.

Отметим, Валентина Иванова родилась 25 августа 1944 года. Она исполняла роли в фильме «Угрюм-река» (1968), а также в фильмах-спектаклях «Зеленая комната» (1984), «Месяц в деревне» (1973), «Лунные воды» (2004) и др.