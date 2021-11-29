Таллин, 29 ноября, 2021, 13:10 — ИА Регнум.

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У Эстонии нет прямого авиасообщения со странами Южной Африки, но обнаружение в стране носителей нового штамма коронавируса «Омикрон» неизбежно. Об этом сообщил эстонский порталerr.eeсо ссылкой на местных вирусологов.

«Мы знаем, что он существует, заражает людей, рост темпа инфекций очень велик, — сказал вирусолог Андрес Меритс. — История с разновидностями коронавируса в Эстонии не раз показала, что пока набираются твердые данные, тогда уже достаточно безнадежно пытаться его остановить, потому что время упущено».

Научных данных о новом штамме еще не так много, в том числе и о его устойчивости к имеющимся вакцинам. По словам Меритса, вариант полной неэффективности вакцин можно точно исключить, но есть вероятность того, что защита от нового штамма может быть ниже, чем от предыдущих.

Меритс не видит оснований для введения новых ковид-ограничений. По его словам, бороться с новым штаммом нужно старыми способами: вакцинация, тестирование, масочный режим и воздержание от поездок в регионы повышенного риска.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)сообщилао новом штамме коронавируса 24 ноября 2021 года, а уже через два дня он получил название«омикрон»и был обозначен ВОЗ как «вызывающий обеспокоенность». Власти ряда стран Евросоюз прекращают авиасообщение с государствами Южной Африки на фоне распространения нового штамма коронавируса.