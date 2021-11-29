Москва, , 13:08 — REGNUM Дела у главной криптовалюты — биткоина — идут не лучшим образом: на выходных (27−28 ноября) была попытка отбить потери, понесенные 26 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Биткоин

«Тогда BTC подешевел сразу почти на 10%, но складывается ощущение, что сегодня, 29 ноября, к утру силы покупателей были истощены.

«Если эта догадка окажется верной, то котировки BTC вряд ли поднимутся выше отметки в $59,2 тыс, в то время как повышается вероятность снижения цены ниже недавних минимумов в $53,3 тыс и движения в сторону $48,2 тыс.

При этом токены проектов, связанных с метавселенными, продолжаю расти. Крупнейший криптовалютный фонд Grayscale опубликовал прогноз, согласно которому капитализация мета-индустрии должна вырасти до $1 трлн в ближайшие несколько лет.

Крупнейшими представителями направления являются Decentraland (капитализация в $9 млрд) и Sandbox ($7 млрд). Вполне возможно, что метавселенные станут новыми драйверами рынка, придя на смену проектам из децентрализованных финансов и блокчейн-сетям.

Однако инвестировать в них стоит осторожно, ведь, как это обычно и бывает, на рынке присутствует огромное количество «пустышек», созданных в расчете урвать часть денег, направляемых в популярную сферу.

Поэтому связываться стоит только с проектами, за которыми стоят крупные игроки», — высказал своё мнение эксперт.

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