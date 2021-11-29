Пермь, 29 ноября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. На территории Пермского края антимонопольная служба проверяет автозаправки, принадлежащие ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». У ведомства возникли вопросы по поводу обоснованности повышения компанией цен на своих АЗС, поскольку «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» занимает доминирующее положение на розничных рынках автомобильных бензинов АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива с долей свыше 70%. Об этом сообщает Пермское УФАС.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна АЗС

В регионе 27 и 28 ноября произошло второе за неделю резкое повышение общего уровня розничных цен на автомобильное топливо. Суммарный рост составил по бензинам АИ-92 и ЭКТО-92, АИ-95 — 64 копейки за литр, по дизельному топливу — 1,60 рубля за литр. За последний год рост общего уровня розничных цен на АЗС компании составил 7,24% (бензины АИ-92), 7,16% (бензины АИ-95), 7,89% (дизтопливо). УФАС отмечает, что инфляция по России в октябре (к декабрю 2020 года) составила 6,49%, а в Пермском крае — 6,77%. Территориальные биржевые индексы на нефтепродукты (первичный рынок) демонстрируют понижательный тренд с октября 2021 года.

«В целях установления причин ноябрьского повышения цен антимонопольным ведомством в адрес ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» оперативно подготовлен и направлен запрос необходимых пояснений и документов, которые позволят объективно оценить динамику затрат компании на закуп нефтепродуктов и динамику розничных цен в других регионах присутствия. В случае выявления в действиях ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» признаков установления монопольно высокой цены, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства и приняты все необходимые меры реагирования», — сказал заместитель руководителя Пермского УФАС России Дмитрий Шилов.