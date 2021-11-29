Ярославль, 29 ноября 2021, 13:08 — REGNUM Национальная транспортная ассоциация, которую пригласил в город врио губернатора области Михаил Евраев, объявила о наборе водителей на работу в Ярославле. Об этом сообщили в Instagram компании.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за кризисной ситуации с транспортом в городе, региональные власти пригласили в Ярославскую область трёх крупнейших федеральных перевозчиков — «Ранд-Транс», «Автолайн» и Национальную транспортную ассоциацию. Такое решение поддержал и мэр Ярославля.
Работать предлагают на автобусах «ПАЗ» с оплатой в 400 рублей за час. Ранее в ходе транспортной реформы мэрия Ярославля заявляла, что работать в городе должны автобусы большой вместимости. Сама реформа проходила под лозунгом ликвидации маршрутных такси, которые в основном работали как раз на «ПАЗах».
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