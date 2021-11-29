Махачкала, 29 ноября 2021, 13:48 — REGNUM В Дагестане с начала действия программы «Пушкинская карта» было продано владельцам карты более 20 тыс. билетов на посещение учреждений культуры, расположенных на территории региона.

«Пушкинская карта»
«Пушкинская карта»
Kultura.orb.ru

Напомним, всероссийская программа «Пушкинская карта» реализуется в Дагестане для молодежи с сентября 2021 года. В ней участвуют 16 учреждений культуры, в том числе Русский драматический театр имени М. Горького, Дагестанский театр оперы и балета, Дагестанская филармония имени Т. Мурадова, Национальный музей Республики Дагестан имени А. Тахо-Годи, Дербентский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник и другие.

«Абсолютным лидером по продаже билетов стал Дербентский историко-архитектурный и археологический музей заповедник. С начала действия программы для похода в него приобретено более 4 тысяч билетов», — сообщили в пресс-службе минкультуры.

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