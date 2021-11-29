Махачкала, 29 ноября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Дагестане с начала действия программы «Пушкинская карта» было продано владельцам карты более 20 тыс. билетов на посещение учреждений культуры, расположенных на территории региона.

Kultura.orb.ru «Пушкинская карта»

Напомним, всероссийская программа «Пушкинская карта» реализуется в Дагестане для молодежи с сентября 2021 года. В ней участвуют 16 учреждений культуры, в том числе Русский драматический театр имени М. Горького, Дагестанский театр оперы и балета, Дагестанская филармония имени Т. Мурадова, Национальный музей Республики Дагестан имени А. Тахо-Годи, Дербентский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник и другие.

«Абсолютным лидером по продаже билетов стал Дербентский историко-архитектурный и археологический музей заповедник. С начала действия программы для похода в него приобретено более 4 тысяч билетов», — сообщили в пресс-службе минкультуры.

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