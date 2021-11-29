Самара, 29 ноября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Самаре подвели итоги заключительного в этом году регионального хакатона по искусственному интеллекту, который проходил с 26 по 28 ноября. Он стал десятым из 116 мероприятий серии хакатонов и лекций по искусственному интеллекту, реализуемых в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Оператором конкурса выступает президентская платформа «Россия — страна возможностей», организационный партнер — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации.

ИА REGNUM Искусственный интеллект

С 26 по 28 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» 28 команд-финалистов решали два кейса и боролись за призовой фонд в размере 800 тыс. рублей. В рамках первой задачи от Минприроды России при экспертной поддержке МФТИ участники занимались созданием модели машинного обучения, способной распознавать особо редких животных и отдельных особей, живущих в дикой природе.

В рамках второй задачи, поставленной Минздравом России, участники проектировали систему прогнозирования осложнений у пациентов, находящихся в стационаре.

Итоги соревнований подвели первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, директор РАЭК Сергей Плуготаренко и заместитель генерального директора по информационным технологиям и проектному управлению ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России Дмитрий Курапеев.

Константин Цыганов. Автор «Общими усилиями специалистов за последние 10 лет удалось увеличить численность Амурских тигров и Дальневосточных леопардов — символов величия природы. Но все же их популяции малочисленны. В настоящий момент в регионах Дальневосточного федерального округа около 600 особей Тигра, и 113 особей Леопардов. Надеюсь, участникам удалось не только попробовать свои силы в создании моделей искусственного интеллекта, но и осознать важность работы по мониторингу и сохранению Амурского тигра и Дальневосточного леопарда, понять, насколько уникальна каждая особь в суровых климатических условиях дальневосточной части нашей страны», — прокомментировал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ

Дмитрий Азаров. Автор «Я очень рад, что такое важное ИТ-событие проходит здесь, в Самаре. Это признание заслуг нашего ИТ-кластера, его вклада в развитие региона, отдельных отраслей, а значит, и всей страны. И это событие, которое три дня проходило на Самарской земле, я уверен, даст новый импульс развития ИТ-кластера в нашем регионе. Это кластер, за которым будущее, который находится в фокусе внимания Президента. Хочу поздравить всех участников с хакатоном. Здесь есть победители, но нет проигравших. Каждый из вас получил новый опыт, новые знания, новые компетенции, которые пригодятся вам и в жизни, и в работе, которые сделают вас конкурентоспособнее и успешнее, а значит, мы с вами сделаем больше для нашей великой страны», — поздравил участников губернатор Самарской области

Алексей Комиссаров. Автор «Для нас это первый рубеж, первый маленький юбилей. 10 хакатонов успешно состоялись, показали свою востребованность и ценность. Кроме того, они задали высокую планку для последующих 106 мероприятий, которые будут реализованы в ближайшие три года. С каждым хакатоном внимание и вовлеченность наших участников только росли. На хакатон в Самаре зарегистрировались 206 человек, на старте было 50 команд. Это самый большой показатель за 10 мероприятий. При этом 13 команд представляли Самарскую область. Еще одна особенность хакатона в Самаре — это кейсы. Решения наших участников в прямом смысле будут помогать спасать жизни людей и животных», — подчеркнул генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко отметил: «Запуская проект, мы поставили его главной целью удовлетворение кадрового голода. Мы хотели помочь талантливым ИТ-специалистам из регионов проявить себя и продемонстрировать свои силы, повысить интерес молодежи к ИТ-профессиям в целом и к ИИ в частности. И теперь, десять хакатонов спустя, можно смело сказать, что мы на верном пути к реализации наших целей. Вокруг проекта уже складывается коммьюнити молодых ИИ-специалистов. Каждый хакатон HR-специалисты наших кейсодержателей присматривались к молодым ИТ-кадрам, и наши участники получали предложения о работе, приглашения на стажировки».

Победителями кейса «Защита редких животных» стали несколько команд. Первая — MLprincesses [NapoleonIT] — представляет Челябинскую область. Решение конкурсантов (Сергея Башкова, Игоря Терехина, Егора Морозова и Владимира Фоменко) позволяет анализировать большие объемы данных с изображениями и видео животных. На вход подается материал, а на выходе пользователь получает статистику в виде отчета, где к каждой фотографии добавляется полное описание зверей, находящихся на этой фотографии.

Второй командой-победительницей стали «Московские зайцы» (Москва). Решение Анны Беляевой и Даниила Степанова выполняет все технические требования от постановщика задачи. Кроме того, конкурсантами были проработаны сценарии использования разработанных алгоритмов. Для одного сценария прописан код инференса на новых изображениях. Для другого сценария создано рабочее веб-приложение, имеющее весь необходимый функционал, а также дополнительные функции.

Третьим победителем стала команда из Самары — Samara_University (Александр Шустанов, Алина Белько, Андрей Кузнецов). Уникальность решения финалистов состоит в том, что его можно использовать не только для детектирования конкретной особи, но и для любого другого зверя данного вида. Для это достаточно передать алгоритму несколько фотографий этого конкретного животного, и модель сможет находить его без дополнительного обучения. Кроме того, потенциально возможно по множеству неразмеченных фотографий выделить всех уникальных особей.

Победителями кейса «Спасение жизней с помощью ИИ» стали команды из Москвы, Курганской области и Пермского края.

Участники команды FightAgingLab (Москва) — Александр Кузнецов, Дмитрий Крюков, Иванов Никита, Алексеев Алексей и Валентин Перкин — разработали интеллектуальную систему определения опасных состояний здоровья человека для мониторинга состояния пациентов в неочевидных случаях. Также решение финалистов позволит врачам избежать ошибок по невнимательности. Конкурсанты активно занимаются биологией старения и биоинформатикой и считают, что это крайне перспективное направление.

Алексей Алексеев. Автор «Спасибо большое организаторам и всем, кто поддерживает направление, связанное с обработкой биомедицинских данных. Это очень важная сфера. Я считаю, что наука о данных и вообще открытые соревнования, работы с большими базами открытых данных наиболее широкого круга исследователей и биохакеров, в хорошем смысле этого слова, способны не только решить конкретные практические задачи индустрии или медицины, но и продвигать фундаментальную науку вперед», — заявил капитан команды-победителя FightAgingLab

Также призовое место в этом кейсе заняла «семейная» команда Dark Souls (Курганская область), состоящая из Татьяны Некрасовой и ее дочери Людмилы. Татьяна пришла в ИТ из финансов и всю свою профессиональную жизнь участвует в соревнованиях и хакатонах. Когда ее дочь Людмила подросла, Татьяна стала брать ее на соревнования. Сейчас Людмиле 21 год, и она пошла по стопам своей мамы: учится на информатика в Шадринском государственном педагогическом университете.

Татьяна Некрасова. Автор «Этот хакатон был для нас неожиданностью, впервые мы участвуем так далеко от родного региона. Хотелось бы поблагодарить организаторов и экспертов, потому что без их помощи мы бы остановились на полпути. Но они нас направляли, контролировали, консультировали по медицинским вопросам, говорили, что стоит делать, а что нет. Мне очень понравились организация и формат, поэтому мы планируем в следующем году тоже участвовать», — поделилась

Третьим победителем стала команда PSPU_Team (Пермский край), в состав которой вошли Кирилл Поздеев, Максим Бабинцев, Виталий Кудреватых, Евгений Кондратов и Сергей Боярко. Их решение заключается в создании модели машинного обучения для прогнозирования риска летального исхода у пациентов и вывода важных факторов для помощи принятия решения врачом с объяснением результата. Помимо этого, описано представление дальнейшего взаимодействия с системой в трех этапах. При составлении первичного анамнеза врачу дается рекомендация протокола лечения с указанием похожести.

Дмитрий Курапеев. Автор «Эти два дня были очень напряженные, но они превзошли все наши ожидания, настолько интересные решения были представлены за такой короткий срок. Мы вам предложили кейс с предсказанием летальных исходов, тяжелых осложнений, чтобы показать, что это реальная жизнь, что это требует очень большого внимания. И тот объем информации, который собирается сегодня в клиниках нашей страны, да и во всем мире, требует уже не только человеческих усилий медперсонала, но и понимания этой отрасли ИТ-специалистами, чтобы в совместной работе создать нечто, что будет спасать жизни, помогать врачам принимать наиболее оптимальные решения и увеличивать продолжительность жизни. Меня очень поразил большой возрастной разброс между командами. Хочу отдельно отметить команду «Первый хакатон», участникам которой 13−14 лет. Они продемонстрировали потрясающую глубину осознания задачи. К сожалению, ребята по разным причинам не смогли подготовить конкурентноспособное техническое решение, но с точки зрения аналитической проработки задачи, с точки зрения создания для самих себя дорожной карты дальнейшего развития они огромные молодцы», — отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям и проектному управлению ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России

Кроме того, 26 ноября перед открытием хакатона прошла лекция «Облачная видеоаналитика изнутри» продакт-менеджера интеллектуального видеонаблюдения MTS AI Никиты Климова.

Хакатоны и лекции в Самаре прошли при поддержке Правительства Самарской области и Центра развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области «Таволга».