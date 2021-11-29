Москва, 29 ноября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Москве скончалась советская и российская актриса Валентина Иванова, ей было 77 лет. Об этом сообщает Театр имени М. Н. Ермоловой во «ВКонтакте».

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"С тяжелым сердцем сообщаем, что сегодня ушла из жизни актриса нашего театра Валентина Николаевна Иванова. Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря», — говорится в сообщении.

Напомним, Валентина Иванова снималась в картине «Угрюм-река», фильмах-спектаклях «Лунные воды», «Зеленая комната», «Месяц в деревне» и др.