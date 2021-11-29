Казань, 29 ноября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Татарии руководителя компании подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по РТ.

Kakprosto.ru Налоги

По версии следствия, в период с 2016 по 2021 годы обвиняемый, путем внесения в налоговые декларации и иные документы, заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму более 459 млн рублей.

38-летнему генеральному директору ООО «Химбурсервис» предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступлений по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии глава ООО «Премьер» в 2017—2020 годы уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму более 164,4 млн рублей, а руководитель ООО «Компания Премьер» — на сумму свыше 119,5 млн рублей.

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