Москва, 29 ноября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА может быть наказан за применение его болельщиками пиротехники на матче чемпионата России с санкт-петербургской командой «Зенит» по статье 114 ч.1 Дисциплинарного регламента Российского футбольного союза (РФС) «Использование и бросание зрителями пиротехнических изделий». Об этом 29 ноября сообщает «Матч ТВ».

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«Использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий до, во время и после матча без бросания на трибуны, футбольное поле и прилегающую к футбольному полю территорию — виновный клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 36 Приложения № 1 к настоящему регламенту», — говорится в указанной статье.

При этом в приложении к ней указано, что штраф в этом случае может составить до 125 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что инцидент с массовыми задержаниями болельщиков московского футбольного клуба «ЦСКА» после матча чемпионата России с санкт-петербургской командой «Зенит», будет тщательно изучен Российской премьер-лигой (РПЛ).