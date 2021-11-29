Минск, , 13:10 — REGNUM Сопредельные с Белоруссией страны НАТО закупают танки, боевые самолёты и ракетные комплексы, наступательный потенциал альянса вблизи белорусских границ растёт. Об этом министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил 29 ноября на совещании по вопросам военной безопасности с участием главы государства.

Виктор Хренин President.gov.by

«Особую озабоченность вызывают закупки танков Abrams, зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня Himars, боевых самолетов F-35, оснащенных крылатыми ракетами», — приводит слова Хренина БелТА.

По словам министра обороны, 18-я механизированная дивизия и бригада территориальной обороны в настоящее время формируется в Польше. Государства НАТО наращивают наступательный потенциал своих вооруженных сил рядом с Белоруссией.

Он подчеркнул, что меры по милитаризации региона, которые предпринимают страны Запада, существенно меняют баланс сил.

Читайте также: В Белоруссии заявили о недружественном шаге со стороны НАТО