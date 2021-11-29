Горно-Алтайск, 29 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Республике Алтай возникла напряжённая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, эпидпорог превышен в два раза.

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За неделю к врачам обратились более 3,5 тыс. местных жителей с признаками ОРВИ и гриппа, в том числе свыше 2,5 тыс. детей до 14 лет.

«По результатам лабораторных исследований материалов от заболевших в сезоне 2021 года выявлено 36 случаев гриппа А (H3N2). За неделю исследовано более 500 материалов от заболевших», — отметили в управлении.

Несмотря на это, оперштаб Горно-Алтайска принял решение возобновить занятия в школах для учеников 9−11 классов. Как сообщало ИА REGNUM, решение по остальным учащимся будет принято до 1 декабря исходя из ситуации с заболеваемостью.