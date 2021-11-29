Минск, 29 ноября 2021, 13:02 — REGNUM Белоруссия озабочена закупками сопредельными странами НАТО танков Abrams, ЗРК Patriot и самолетов F-35. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин.
Он подчеркнул, что в Польше сейчас формируется 18-я механизированная дивизия и бригада территориальной обороны.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад использует тему мигрантов для сдерживания белорусской армии на случай конфликта с Россией.
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