Минск, , 13:02 — REGNUM Белоруссия озабочена закупками сопредельными странами НАТО танков Abrams, ЗРК Patriot и самолетов F-35. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

Виктор Хренин President.gov.by

«Особую озабоченность вызывают закупки танков Abrams, зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня Himars, боевых самолетов F-35, оснащенных крылатыми ракетами», — сказал он на совещании по вопросам военной безопасности в центре стратегического управления министерства обороны.

Он подчеркнул, что в Польше сейчас формируется 18-я механизированная дивизия и бригада территориальной обороны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад использует тему мигрантов для сдерживания белорусской армии на случай конфликта с Россией.

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