Воронеж, 29 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Воронеж» откорректировал расписание вылетов и прилётов из-за сильного тумана в первой половине дня 29 ноября.

Марина Каширская ИА REGNUM Воронежский аэропорт

Видимость составляет не более 300 метров, уточняют «Вести-Воронеж» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Судя по онлайн-табло, на данный момент задержан прилёт рейсов из Сочи и Шарм-эль-Шейха до 14:00, также задержан вылет утреннего рейса в Москву — до 19:45. В аэропорту просят пассажиров уточнять информацию о вылетах в справочной службе.

Накануне, 28 ноября, погодные условия также стали причиной задержки ряда рейсов. В Воронежскую область 28−29 ноября пришло потепление, а также сильные дожди и туман.