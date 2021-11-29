Москва, 29 ноября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Предусмотренное в федеральном проекте «Развитие морских портов» развитие портов Арктики даст прирост их мощности на 44,3 млн тонн в год. Об этом 29 ноября ИА REGNUM заявили в пресс-службе ФГУП «Росморпорт».

Пресс-служба правительства Чукотки Чукотка

Речь идёт о завершении реконструкции порта Певек (Чукотка), которая обеспечит прирост мощности порта на 0,8 млн. тонн грузов в год.

Завершение строительства в 2021 году паромно-пассажирского причала в Анадырском лимане увеличит перевозку пассажиров и автомобилей. Инвестпроект причалов «Мурманского морского торгового порта» к 2024 году даст рост грузопотока на 2,5 млн тонн угля в год. Реконструкция к 2025 году третьего грузового района Мурманского морского торгового порта обеспечит прирост мощности в 1,5 млн тонн минеральных удобрений в год. Строительство морского перегрузочного комплекса СПГ НОВАТЭК в Мурманской области к 2022 году даст прирост в 21,11 млн тонн в год.

Кроме того, строительство комплекса перегрузки угля «Лавна» даст с 2023 года даст увеличение грузопотока до 18 млн тонн угля в год. Реконструкция причала № 7 в порту Анадырь даст с 2030 года прирост мощности порта в 0,1 млн тонн в год. Реконструкция морского порта Нарьян-Мар увеличит с 2030 года увеличит грузопоток на 0,3 млн тонн в год.