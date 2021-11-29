Ульяновск, 29 ноября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Ульяновской области ожидается сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Предупреждение об этом распространило ГУ МЧС по региону.

ИА REGNUM Шквалистый ветер

В ведомстве со ссылкой на ульяновский центр по гидрометеорологии сообщают, что сегодня, 29 ноября, с 17:00 — 19:00 ожидается усиление юго-восточного ветра порывами 17 — 22 метров в секунду. Ветрено будет ночью и днём 30 ноября.

«Объявляется «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении.

Напомним, что погодная шкала состоит из четырёх уровней, где «жёлтый» следует за зелёным индикатором и означает, что стихия потенциально опасна.

Как сообщало ИА REGNUM, при усилении ветра спасатели рекомендуют жителям ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, а также взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.