Великий Новгород, 29 ноября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Региональная неделя в Новгородской области началась с селекторного совещания партийного проекта «Школа грамотного потребителя», посвященного расселению аварийного жилья и программе повышения энергоэффективности жилых домов — ключевым моментам «Народной программы» партии «Единая Россия», сообщил на своей странице в социальной сети депутат Госдумы Артем Кирьянов (фракция «Единая Россия»).

Иван Шилов, ИА REGNUM Объекты ЖКХ

Автор «Согласен с коллегами — необходим системный подход к энергоэффективности домов в рамках капремонта, это дает до 20% экономии для собственника. По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, снижение платежки на 500 рублей в месяц для квартиры в 52 квадратных метра — результат энергоэффективного подхода», — подчеркнул депутат.

Автор «Как заместитель председателя Комитета по экономической политике Госдумы, полностью поддерживаю повестку «зеленой экономики» в ЖКХ. Договорились с председателем Общественного совета ШГП Сергеем Вадимовичем Степашиным проработать вопрос о специальном отношении, отдельном финансировании реставрации и реконструкции памятников культуры, в которых живут люди. Сложное направление, требующее взаимодействия партии «Единая Россия», нескольких Комитетов Государственной Думы, Министерства строительства и ЖКХ, Министерства культуры», — отметил Артем Кирьянов.

Артем Кирьянов также поднял важный вопрос благоустройства, формирования городской среды в исторических городах.

Автор «Этот разговор крайне актуален на Новгородской земле. Если территория муниципального образования не отнесена в установленном порядке к территории исторического поселения федерального или регионального значения, то и такое понятие как «архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства» не может рассматриваться как один из критериев предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, включение которого допустимо в состав градостроительного регламента. В настоящее время перспективное строительство в муниципальных образованиях Новгородской области остается без контроля в части качества архитектурных решений. Считаю необходимым рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство Российской Федерации о градостроительной деятельности в части наделения главных архитекторов регионов и муниципальных образований полномочиями по установлению требований к архитектурным решениям объектов капитального строительств, включающих требования к цветовому решению внешнего облика, строительным материалам, определяющим внешний облик объекта, требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта капитального строительства, влияющим на его внешний облик и (или) на композицию и силуэт застройки», — подчеркнул парламентарий.