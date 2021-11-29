В Новгородской области обсудили повестку «зеленой экономики» в ЖКХ
Великий Новгород, 29 ноября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Региональная неделя в Новгородской области началась с селекторного совещания партийного проекта «Школа грамотного потребителя», посвященного расселению аварийного жилья и программе повышения энергоэффективности жилых домов — ключевым моментам «Народной программы» партии «Единая Россия», сообщил на своей странице в социальной сети депутат Госдумы Артем Кирьянов (фракция «Единая Россия»).
Иван Шилов, ИА REGNUM
Объекты ЖКХ
«Согласен с коллегами — необходим системный подход к энергоэффективности домов в рамках капремонта, это дает до 20% экономии для собственника. По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, снижение платежки на 500 рублей в месяц для квартиры в 52 квадратных метра — результат энергоэффективного подхода», — подчеркнул депутат.
«Как заместитель председателя Комитета по экономической политике Госдумы, полностью поддерживаю повестку «зеленой экономики» в ЖКХ. Договорились с председателем Общественного совета ШГП Сергеем Вадимовичем Степашиным проработать вопрос о специальном отношении, отдельном финансировании реставрации и реконструкции памятников культуры, в которых живут люди. Сложное направление, требующее взаимодействия партии «Единая Россия», нескольких Комитетов Государственной Думы, Министерства строительства и ЖКХ, Министерства культуры», — отметил Артем Кирьянов.
Артем Кирьянов также поднял важный вопрос благоустройства, формирования городской среды в исторических городах.
«Этот разговор крайне актуален на Новгородской земле. Если территория муниципального образования не отнесена в установленном порядке к территории исторического поселения федерального или регионального значения, то и такое понятие как «архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства» не может рассматриваться как один из критериев предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, включение которого допустимо в состав градостроительного регламента. В настоящее время перспективное строительство в муниципальных образованиях Новгородской области остается без контроля в части качества архитектурных решений. Считаю необходимым рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство Российской Федерации о градостроительной деятельности в части наделения главных архитекторов регионов и муниципальных образований полномочиями по установлению требований к архитектурным решениям объектов капитального строительств, включающих требования к цветовому решению внешнего облика, строительным материалам, определяющим внешний облик объекта, требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта капитального строительства, влияющим на его внешний облик и (или) на композицию и силуэт застройки», — подчеркнул парламентарий.
«Считаю правильным законодательно усилить роль главных архитекторов проекта в плане контроля за строительством объектов согласно утвержденному проекту, выбранным архитектором решениями по использованию конструкций, материалов, цветов. Полагаю необходимым изменение характера решений градостроительных советов, введение их обязательного соблюдения для органов местного самоуправления, так как в настоящий момент градостроительные советы имеют консультативно-рекомендательный статус, и их решения могут игнорироваться застройщиком. По итогам работы с коллегами в Новгородской области, встречам с экспертами направлю письмо в Минстрой России», — сообщил Артем Кирьянов.