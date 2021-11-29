Москва, 29 ноября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в 2021 году показатели реальных располагаемых доходов пошли вверх, граждане РФ направили денежные средства не во вклады, а на рынок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Mark Moz Банк

«Да, в 2021 году показатели реальных располагаемых доходов пошли вверх, но в большей степени денежные средства граждане направляли не во вклады, а на рынок — на товары и услуги, решение о приобретении которых откладывали в год пандемических запретов, — сказал экономист. — Поэтому в целом качество банковских активов (кредиты, инвестиции) ухудшилось, а объём пассивов (вкладов) уменьшился. Однако многие банки нашли выход в этой ситуации, активно развивая конверсионные услуги. Прежде всего это предоставление доступа на биржи. Объём инвестиций граждан на Московской и Санкт-Петербургской биржах в последние годы увеличился в разы, и банки получали с предоставления брокерских услуг неплохую выручку».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ упало качество банковских активов.