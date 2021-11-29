Кыштым, Челябинская область, 29 ноября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты 20 сотрудникам одной из фирм Кыштыма. Об этом сообщает областное управление СКР.

Ника Егорова Зарплата

По данным следствия, деньги не выплачивали несколько месяцев. Размер долга превысил 2,6 млн рублей.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Устанавливается круг потерпевших и принимаются меры к полному погашению задолженности.