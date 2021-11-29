Ярославль, 29 ноября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Бывший заместитель мэра Ярославля по вопросам социально-экономической политики Игорь Блохин считает попыткой мошенничества планы по заключению инвестиционного соглашения принадлежащего мэрии Ярославля АО «Центр». Своё мнение он высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Центральный рынок в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО «Центр» намерено заключить инвестсоглашение, по которому недвижимость Центрального рынка в Ярославле перейдёт инвестору, а он заплатит за это около 300 млн рублей. Ещё около 400 млн инвестор должен будет вложить в развитие рынка.

Игорь Блохин был заместителем мэра Ярославля по социально-экономическому развитию в 2015—2016 годах. В этой должности он занимался в том числе подготовкой к приватизации городских рынков и изучал их экономику.

«Чтобы оценивать эту сделку, нужно понимать, что речь идёт не о самом рынке, а в первую очередь об исторических зданиях в зоне ЮНЕСКО, которые сейчас АО «Центр» сдаёт в аренду. Это самая дорогая коммерческая недвижимость в центре города. Минимальная цена этой недвижимости — 500 миллионов рублей. Я могу продать за эти деньги хоть завтра, покупатели выстроятся в очередь. Покупателей море. Сейчас недвижимость сильно выросла в цене, подорожали стройматериалы, работы. Предприниматели, готовые вложиться в такие помещения, есть», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Игорь Блохин

Блохин считает, что развитие рынка посредством инвестсоглашения — просто предлог для отчуждения принадлежащего городу имущества.

«Разговоры о каком-то развитии рынка, заботе о предпринимателях — это просто прикрытие. В Ярославле нет дефицита в торговых площадях, ярмарки постоянно идут на множестве площадок. Есть где торговать и есть где покупать. Сколько там предпринимателей торгует? 100 человек? И якобы ради заботы об этих ста предпринимателях город будет терять сотни миллионов? Это бред. Почему другие предприниматели как-то сами работают, покупают помещения, вкладывают в них деньги, и власти не ищут для них какого-то «инвестора»? Это всё разговоры для дураков», — поделился своим мнением бывший заместитель мэра.

Во время работы Блохина заместителем мэра власти разрабатывали планы по организации на территории рынка платной парковки.

«Решалось множество проблем центра города, зоны ЮНЕСКО. И это было экономически выгодно при стоимости часа парковки в 20 рублей. Можно было бы разгрузить город от машин, сделать пешеходные зоны. А здания, которые есть, они бы продолжили работать как коммерческая недвижимость. На них покупатели есть и будут, повторюсь, минимум за 500 миллионов. Крытое здание рынка при этом можно было оставить, организовать там хороший рынок, просто пустив туда нормальных предпринимателей, не вороватых. Я могу привести сюда людей, которые сделают отличный рынок. Не надо никого просить, не надо никаких инвестсоглашений», — говорит Игорь Блохин.

Блохин говорит, что называть «инвестсоглашением» планы по Центральному рынку нельзя.

«Что такое инвестсоглашение? Это когда приходит инвестор, ему даётся заброшенное поле и он строит там завод. Это «Комацу» в Ярославле, это «Фольксваген» в Калуге. Всё остальное — обман и мошенничество. Такое же «инвестсоглашение» мы видели по троллейбусному депо на Городском валу. Город потерял на нём два миллиарда рублей. За эти деньги можно было продать площадку. На эти деньги можно было бы решить все транспортные проблемы Ярославля — полностью обновить парк, трамвайное депо. У нас есть муниципальный «Горстройзаказчик», я ещё будучи заместителем мэра разрабатывал планы по строительству там жилья. Город мог получить минимум 2 миллиарда рублей. Спросите у любого строителя. Но строит частная компания из Подмосковья, а город не получил практически ничего. Сейчас такая же ситуация складывается с Центральным рынком», — проводит параллели Блохин.

Бывший заместитель мэра считает, что остановить сделку должны городские депутаты.

«С моей точки зрения — это наглое мошенничество, жульничество, воровство, других слов у меня просто нет. Ленинский рынок продали без всяких соглашений и сейчас покупатель сам разрабатывает планы по его обновлению. Видимо, наглости ещё не было столько. Эту сделку должен остановить муниципалитет Ярославля, избранные жителями депутаты. Все полномочия для этого у них есть», — заявил Игорь Блохин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рабочая группа муниципалитета Ярославля уже рекомендовала мэрии отложить сделку по Центральному рынку. При этом сами депутаты считают, что юридических рычагов воздействия на мэрию как собственника акций АО «Центр» у них нет.