Москва, 29 ноября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Несмотря на пандемию коронавируса, подавляющее большинство жителей России (84%) считают себя счастливыми людьми. Не счастливы 14%. Об этом свидетельствует опрос, проведённый ВЦИОМ.

alfcermed Счастье

Чаще всего граждане счастливы благодаря тому что здоровы сами и их близкие (29%), благодаря тому, что у них есть семья (27%), дети (22%), общая удовлетворенность жизнью (21%) и хорошая работа (20%).

Не чувствуют себя счастливыми из-за положения дел в стране 8%, из-за нехватки денег — 7%, отсутствия стабильности — 6%, из-за проблем в семье — 5% опрошенных. По мнению 50%, в их окружении примерно одинаково счастливых и несчастливых людей.

Опрос по телефону проведен 10 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, жителей России в первую очередь делают счастливыми достойная зарплата (57%), хорошие условия жизни (53%) и крепкая семья (52%).

Читайте подробнее: Жители РФ рассказали, от чего становятся счастливыми