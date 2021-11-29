Барнаул, 29 ноября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В результате столкновения снегоуборочного поезда с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Тальменском районе Алтайского края погибли трое детей и еще два человека пострадали. Об этом 29 ноября сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

"В понедельник в 08:45 (мск) на железнодорожном переезде, расположенном на участке Среднесибирская — Усть-Тальменская в Алтайском крае, водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся снегоуборочным поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения. В результате ДТП пострадали пять человек, из них трое детей погибли на месте», — приводит сообщение ТАСС.

Также указывается, что названный переезд оснащен исправной светозвуковой сигнализацией и добавляется, что в результате аварии не произошло схода подвижного состава и повреждения инфраструктуры.

При этом Сибирская железная дорога выразила соболезнования родным погибших детей в связи с трагедией.

«Среди выживших — женщина и еще один ребенок», — также добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Самарской области электропоезд смертельно травмировал мужчину.