29 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 15:47 — REGNUM 28 ноября на Красной площади состоялось торжественное открытие ГУМ-катка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУМ-каток Василий Иванов © ИА REGNUM

Подготовка ГУМ-катка к запуску Василий Иванов © ИА REGNUM

Юлия Савичева Василий Иванов © ИА REGNUM Влад Лисовец Василий Иванов © ИА REGNUM

Гостям показали фрагмент ледового шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Лебединое озеро» с участием знаменитых фигуристов Петра Чернышёва и Маргариты Дробязко.

В числе почетных гостей церемонию открытия катка посетил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Татьяна Навка Василий Иванов © ИА REGNUM

Маргарита Дробязко Василий Иванов © ИА REGNUM

Татьяна Навка и Пётр Чернышев Василий Иванов © ИА REGNUM

Ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» Василий Иванов © ИА REGNUM Ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» Василий Иванов © ИА REGNUM

Татьяна Навка и Пётр Чернышев Василий Иванов © ИА REGNUM

Ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» Василий Иванов © ИА REGNUM Ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» Василий Иванов © ИА REGNUM

Татьяна Навка и Маргарита Дробязко Василий Иванов © ИА REGNUM

Ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» Василий Иванов © ИА REGNUM

Завершение ледового шоу Василий Иванов © ИА REGNUM

Зрители смотрят «Лебединое озеро» на льду Василий Иванов © ИА REGNUM

Татьяна Навка приветствует гостей церемонии открытия ГУМ-катка Василий Иванов © ИА REGNUM

Напомним, что ГУМ-каток открывается шестнадцатый год подряд.

Своих первых гостей каток принял 29 ноября и будет работать ежедневно с 9:00 до 23:00.

Гости выходят на лёд Василий Иванов © ИА REGNUM

Михаил Куснирович, Татьяна Навка и Пётр Чернышев Василий Иванов © ИА REGNUM

Юлия Пересильд Василий Иванов © ИА REGNUM

Владислав Третьяк Василий Иванов © ИА REGNUM Андрей Бурковский Василий Иванов © ИА REGNUM

Алёна Долбик Василий Иванов © ИА REGNUM

Повилас Ванагас, Маргарита Дробязко, Татьяна Навка и Пётр Чернышев Василий Иванов © ИА REGNUM

В целях соблюдения карантинных мер вход на лёд будет осуществляться по QR-коду о вакцинации или отрицательному ПЦР-тесту.

Также в качестве противоэпидемических мер были анонсированы ограничение количества человек на одном сеансе до 450, дезинфекция прокатных коньков и установленные бактерицидные лампы.

ГУМ-каток Василий Иванов © ИА REGNUM

Валерий Сюткин Василий Иванов © ИА REGNUM Олег Меньшиков Василий Иванов © ИА REGNUM

ГУМ-каток Василий Иванов © ИА REGNUM

Прокат коньков Василий Иванов © ИА REGNUM Прокат коньков Василий Иванов © ИА REGNUM

Вход на каток по записи и QR-кодам Василий Иванов © ИА REGNUM

В качестве социальных инициатив ГУМ-каток предлагает бесплатные утренние сеансы в будни и бесплатные мастер-классы от известных спортсменов.