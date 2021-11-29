Василий Иванов,
29 ноября 2021, 15:47 — REGNUM 28 ноября на Красной площади состоялось торжественное открытие ГУМ-катка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
ГУМ-каток
Василий Иванов © ИА REGNUM
Подготовка ГУМ-катка к запуску
Василий Иванов © ИА REGNUM
Юлия Савичева
Василий Иванов © ИА REGNUM
Влад Лисовец
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гостям показали фрагмент ледового шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Лебединое озеро» с участием знаменитых фигуристов Петра Чернышёва и Маргариты Дробязко.
В числе почетных гостей церемонию открытия катка посетил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Татьяна Навка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Маргарита Дробязко
Василий Иванов © ИА REGNUM
Татьяна Навка и Пётр Чернышев
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Татьяна Навка и Пётр Чернышев
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Татьяна Навка и Маргарита Дробязко
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Завершение ледового шоу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Зрители смотрят «Лебединое озеро» на льду
Василий Иванов © ИА REGNUM
Татьяна Навка приветствует гостей церемонии открытия ГУМ-катка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Напомним, что ГУМ-каток открывается шестнадцатый год подряд.
Своих первых гостей каток принял 29 ноября и будет работать ежедневно с 9:00 до 23:00.
Гости выходят на лёд
Василий Иванов © ИА REGNUM
Михаил Куснирович, Татьяна Навка и Пётр Чернышев
Василий Иванов © ИА REGNUM
Юлия Пересильд
Василий Иванов © ИА REGNUM
Владислав Третьяк
Василий Иванов © ИА REGNUM
Андрей Бурковский
Василий Иванов © ИА REGNUM
Алёна Долбик
Василий Иванов © ИА REGNUM
Повилас Ванагас, Маргарита Дробязко, Татьяна Навка и Пётр Чернышев
Василий Иванов © ИА REGNUM
В целях соблюдения карантинных мер вход на лёд будет осуществляться по QR-коду о вакцинации или отрицательному ПЦР-тесту.
Также в качестве противоэпидемических мер были анонсированы ограничение количества человек на одном сеансе до 450, дезинфекция прокатных коньков и установленные бактерицидные лампы.
ГУМ-каток
Василий Иванов © ИА REGNUM
Валерий Сюткин
Василий Иванов © ИА REGNUM
Олег Меньшиков
Василий Иванов © ИА REGNUM
ГУМ-каток
Василий Иванов © ИА REGNUM
Прокат коньков
Василий Иванов © ИА REGNUM
Прокат коньков
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вход на каток по записи и QR-кодам
Василий Иванов © ИА REGNUM
В качестве социальных инициатив ГУМ-каток предлагает бесплатные утренние сеансы в будни и бесплатные мастер-классы от известных спортсменов.