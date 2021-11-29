Сеул, 29 ноября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. С 28 ноября правительство Южной Кореи ограничило въезд из восьми африканских стран, таких как ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави, в связи с распространением там нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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Согласно опубликованным данным, все прибывающие из этих регионов должны пройти обязательный 10-дневный карантин в учреждениях, назначенных органами здравоохранения, и сдать три ПЦР-теста в течение этого периода.

Данный шаг был предпринят после того, как ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами, расположенными на юге Африки.

По данным агентства Reuters, случаи заражения более заразного штамма коронавируса были выявлены Великобритании, Германии, Италии, Чехии, Австрии, Бельгии, Австралии, Израиле, Гонконге и Нидерландах.

В настоящее время на территории Южной Кореи штамм «Омикрон» не выявлен.