В Ульяновске эвакуировали сотрудников правительства
Ульяновск, 29 ноября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Ульяновской области сегодня, 29 ноября, из-за информации о минировании из здания правительства эвакуировали сотрудников. Информация об этом появилась в социальных сетях и местной прессе.
Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве здании правительства Ульяновской области поступила правоохранителям около 10:00 по местному времени, пишет «Интерфакс». Из здания на Соборной площади были экстренно эвакуированы сотрудники.
Позже ряд СМИ сообщил, что сообщение о взрывном устройстве оказалось ложным.
Как сообщало ИА REGNUM, по регионам России прокатилась очередная волна «минирования». Так, 29 ноября в Благовещенске эвакуировали учеников и педагогов двух школ. Оба сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах оказались ложными.