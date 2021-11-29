Ульяновск, 29 ноября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Ульяновской области сегодня, 29 ноября, из-за информации о минировании из здания правительства эвакуировали сотрудников. Информация об этом появилась в социальных сетях и местной прессе.

Александр Ульяненко ИА REGNUM Тренировочная эвакуация населения на железнодорожном вокзале

Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве здании правительства Ульяновской области поступила правоохранителям около 10:00 по местному времени, пишет «Интерфакс». Из здания на Соборной площади были экстренно эвакуированы сотрудники.

Позже ряд СМИ сообщил, что сообщение о взрывном устройстве оказалось ложным.

Как сообщало ИА REGNUM, по регионам России прокатилась очередная волна «минирования». Так, 29 ноября в Благовещенске эвакуировали учеников и педагогов двух школ. Оба сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах оказались ложными.