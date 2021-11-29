Барнаул, 29 ноября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. На железнодорожном переезде в Тальменском районе Алтайского края 29 ноября случилось серьезное ДТП с участием автомобиля и снегоуборочного поезда. Как сообщает ИА «Амител», погибли трое из четверых детей, которых учитель везла со стороны села Луговое.

Железная дорога

По данным пресс-службы РЖД, на железнодорожном переезде, расположенном на участке Среднесибирская — Усть-Тальменская в Алтайском крае, водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся снегоуборочным поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновение предотвратить не удалось. Полиция начала проверку.

Напомним, еще один железнодорожный инцидент со смертельным исходом случился в Алтайском крае на прошлой неделе: грузовой поезд несколько километров протащил на своем боку легковой автомобиль вместе с сидевшим там водителем. Мужчина не выжил. В Северной Осетии при столкновении пассажирского поезда с автомобилем, погиб человек. Инцидент произошел 8 ноября в селении Эльхотово.

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