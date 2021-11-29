Калуга, , 13:06 — REGNUM В Калужской области приступили к проектированию первой школы на условиях концессии в рамках масштабной федеральной программы «Развитие образования». Об этом 29 ноября в рамках заседания областного правительства министр образования и науки региона Александр Аникеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Аникеева, в данном случае речь идёт не только о проектировании и строительстве, но и о дальнейшей эксплуатации объектов образования. Распоряжением губернатора области в 2021 году в регионе создана рабочая группа по реализации данного проекта. Региону выделены субсидии из федерального бюджета на софинансирование данной работы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также на внеплановый период 2024—2036 годов. На 2021 год — 130 млн 868 тыс. рублей, на 2022 год — 528, 6 млн рублей, на 2023 год — 51, 7 млн рублей, на 2024−2036 годы — 698, 7 млн рублей. Эти средства будут направлены на приобретение здания школы на 1101 место в микрорайне Заря города Малоярославца и на финансирование концессионного соглашения по строительству школы в третьем квартале микрорайона Заовражье в Обнинске.

Заключено концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации общеобразовательной школы на 1144 места в квартале № 3 микрорайона Заовражье в Обнинске. Срок ввода её в эксплуатацию запланирован на конец 2022 года. Срок действия концессионного соглашения — 15 лет.

«По программе «Развитие образования» к 2025 году с участием корпорации «ВЭБ.РФ» в стране будет создано свыше 647 тысяч новых школьных мест. Наша первая заявка победила в конкурсном отборе. На следующий год ВЭБ уже одобрил строительство школы. Это первый пилотный проект в рамках концессии с «ВЭБ.РФ». У нас в планах строительство ещё нескольких школ по аналогичному механизму. Давайте приступать. Задач много. Кроме нас с вами никто их не решит», — отметил калужский губернатор Владислав Шапша.

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