Москва, 29 ноября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Прощание с народным артистом РФ Александром Градским пройдёт 1 декабря. Об этом сообщили в театре «Градский холл».

Kodru Александр Градский

Читайте также: Скончался певец и композитор Александр Градский

Проститься с любимым композитором почитатели его таланта смогут в Москве в театре «Градский холл».

«Прощание состоится в среду в 11 часов», — сказала в беседе с ТАСС представитель учреждения культуры.

Место похорон пока уточняется.

Также по теме: Лещенко: вместе с Градским ушла целая эпоха

Как сообщало ИА REGNUM, певец и композитор Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Многие деятели культуры выразили соболезнования в связи со смертью композитора.

Градский работал в разных музыкальных жанрах, стал автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, поставил несколько рок-опер и рок-балетов. В 1999 году композитор удостоен звания Народного артиста России.