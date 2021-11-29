Сантандер, Испания, 29 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Река Асон, проходящая через город Ампуэро, вышла из берегов после сильных дождей, прошедших за последние часы в испанской провинции Кантабрия. Об этом пишет агентство EFE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

Отмечается, что в результате вода затопила промышленный комплекс Маррон, рабочие которого были спасены на лодках региональной командой спасателей.

Правительство Кантабрии сообщило утром 29 ноября, что оно развернуло передовой командный пункт в Ампуэро для реагирования на инциденты в этом городе, одном из основных пострадавших от серии проливных дождей в регионе.