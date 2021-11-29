Красногорск, 29 ноября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Подмосковье началась работа по переводу движения пассажирских автобусов на выделенные полосы дорог. Об этом 29 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Речь идет об общественном транспорте. Мы на прошлой неделе и регулярно смотрим за качеством общественного транспорта на железной дороге, автобусах», — сказал Воробьев.

По его словам, жители Подмосковья нередко сталкиваются с тем, что автобусы приходят с запозданием. Для решения этой проблемы решено было перевести этот вид общественного транспорта на выделенные полосы в отдельных маршрутах.