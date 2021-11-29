Великий Устюг, Вологодская область, 29 ноября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Великом Устюге скончалась пятилетняя девочка. Об этом со ссылкой на главу Великоустюгского района Александра Кузьмина сообщили местные СМИ.

Today.kz Ребенок в больнице

«Трагическая новость сегодня пришла из детского сада №24. Умерла пятилетняя воспитанница этого дошкольного учреждения. По предварительной информации, у девочки диагностирован менингит. В настоящее время устанавливаются причины гибели ребенка», — рассказал Кузьмин.

Глава района призвал жителей внимательно относиться к своему здоровью. Не игнорировать профилактику заболеваний и, по возможности, избегать мест массового скопления людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае проверяют качество оказания помощи мальчику, умершему в больнице.