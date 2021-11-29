Джакарта, 29 ноября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди поблагодарила посла Вьетнама в Индонезии Фам Винь Куанга за вклад в укрепление стратегического партнерства. Об этом министр иностранных дел Индонезии написала в Twitter.

(сс) A-C-K Флаг Индонезии

«Мы говорили об укреплении торговли и инвестиций, о сотрудничестве в морской сфере, а также об ускорении завершения переговоров о делимитации исключительной экономической зоны (ИЭЗ)», — написала Ретно Марсуди в Twitter.

https://twitter.com/Menlu_RI/status/1465135153412554752

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии напомнил всем сторонам о повышении бдительности после обнаружения нового штамма коронавирусу «омикрон».