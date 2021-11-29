Москва, 29 ноября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина с президентом С оциалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фуком состоятся 30 ноября в Москве, сообщается на сайте Кремля.

U.S. Department of State Нгуен Суан Фук

В ходе переговоров лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и Вьетнамом в различных областях экономики.

Состоится политический диалог по региональной повестке дня. Также Путин и Нгуен Суан Фук обсудят военно-техническое и научно-технологическое сотрудничество.

ИА REGNUM ранее сообщало, президент Вьетнама Нгуен Суан Фук собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным стратегические направления развития связей двух стран.

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