Тбилиси, 29 ноября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили 29 ноября перекрыли движение в центре Тбилиси на проспекте Давида Строителя. Об этом сообщает телеканал «Палитра Ньюс».

Иван Шилов ИА REGNUM Протест в Грузии

Сообщается, что из-за действий протестующих образовалась пробка. Правоохранители с помощью баллончиков со слезоточивым газом оттеснили активистов с проезжей части. Движение на проспекте восстановили.

Основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение» (ЕНД) организовала протестный митинг возле здания Тбилисского суда в связи тем, что началось судебное заседание, на которое привезли экс-президента. Он проходит обвиняемым по делу о жёстком разгоне протестующих в ноябре 2007 года.

Лидеры ЕНД ранее обещали, что акция будет мирной. Протестующие обвиняют в стычках с полицией власти страны.

«Даже любую акцию протеста окружают тысячи полицейских. На протяжении многих лет это было постоянным подтверждением того, что это правительство держится исключительно на полицейских мерах», — заявил председатель ЕНД Ника Мелия.

Напомним, Саакашвили ранее был заочно приговорён к шести годам тюремного заключения по двум уголовным делам. В настоящее время идут судебные процессы ещё по двум делам: о жёстком разгоне митинга оппозиции и растрате бюджетных средств. В ноябре прошли два судебных заседания, но Пенитенциарная служба оба раза отказалась доставить в суд экс-президента.