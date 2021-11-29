Москва, 29 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Основным морским грузом в Арктике является нефть, составляющая 46% от грузооборота. На втором месте — сжиженный природный газ (20%), на третьем — уголь (16%). Об этом 29 ноября ИА REGNUM заявили в пресс-службе ФГУП «Росморпорт».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Как отмечается, грузооборот морских портов Арктического бассейна за 10 месяцев 2021 года составил 78,651 млн тонн, что на 1,7% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Напомним, что в Арктической зоне РФ расположено 18 морских портов: в Мурманской области — Мурманск, Кандалакша, Витино; в Архангельской области — Архангельск, Мезень, Онега; в Ненецком автономном округе — Нарьян-Мар, Варандей; в Ямало-Ненецком автономном округе — Сабетта, в Красноярском крае — Диксон, Дудинка, Хатанга; в Якутии — Тикс); в Чукотском автономном округе — Певек, Провидения, Эгвекинот, Анадырь, Беринговский.