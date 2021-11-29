Самара, 29 ноября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в результате наезда автобуса на световую опору в Самаре. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

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Сообщается, что днем 28 ноября автобус «ЛИАЗ 529 370» муниципального маршрута № 67, за рулем которого находился мужчина 1968 года рождения, около дома №19В по ул. Агибалова наехал на световую опору. В автобусе находились восемь пассажиров.

«В результате ДТП телесные повреждения получили четыре женщины-пассажира автобуса: 1957, 1964, 1972, 1973 годов рождения», — говорится в сообщении пресс-службы. Пострадавших оперативно доставили в медучреждение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате этого ДТП.