Санкт-Петербург, 29 ноября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Около 50 сотрудников обанкротившегося ОАО «Метрострой» вышли с пикетом в сквер перед зданием администрации Санкт-Петербурга. Метростроители надеются получить свои зарплаты за 1,5 месяца работы и компенсацию за отпуск. Об этом 29 ноября сообщает издание «Коммерсант».

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Ранее ИА REGNUM писало, что с середины сентября 2021 года 3,5 тыс. сотрудникам было предложено перейти в новую компанию — АО «Метрострой Северной столицы» (МССС) — совместное предприятие правительства Санкт‑Петербурга (65%) и Группы ВТБ (35%). Общество было учреждено 12 октября 2020 года для реализации планов Петербурга по строительству метро вместо разорившегося «Метростроя».

Большая часть метростроителей, после того как успешно прошла медосмотр, устроилась на новое место работы, получила первые зарплаты и надбавки. Однако никто из них не получил деньги, которые им должны были выплатить за последние месяцы работы в компании-банкроте.

В настоящий момент около 50 человек, несмотря на холод и пронизывающий ветер, стоят у Смольного и ждут, что к ним выйдет кто-то из чиновников и объяснит, когда их труд наконец будет оплачен. Напомним, что массовые акции в Петербурге официально запрещены в связи с COVID-19.

Заметим, одновременно с массовым выходом, в здании ОАО «Метрострой» на Загородном проспекте, 52, идет закрытая рабочая встреча сотрудников с председателем комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга Андреем Левакиным, представителями прокуратуры Петербурга, СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» и конкурсного управляющего ОАО «Метрострой» по вопросам невыплат в ОАО «Метрострой».