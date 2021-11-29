Коломна, Московская область, 29 ноября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов оцепили многоэтажный жилой дом в городе Коломна Московской области после того, как на двери одной из его квартир была обнаружена граната РГД-5. Об этом 29 ноября сообщил представитель экстренных служб.

Ulmosto Ручная граната РГД-5

Как указал представитель экстренных служб, слова которого приводит РИА Новости, граната на одной из дверей квартир в многоэтажном жилом доме 4а на улице Спирина была обнаружена соседом по лестничной площадке, взывавшим полицейских и в настоящее время дом полностью оцеплен.

«Граната привязана к ручке двери, вся конструкция напоминает растяжку. Предварительно, в самой квартире сейчас никого нет. Ждут кинологов», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября стало известно, что у нейтрализованных в ходе спецоперации в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии боевиков был обнаружен большой арсенал оружия и боеприпасов.