Москва, 29 ноября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Из большого числа мутаций нового варианта коронавируса не следует, что этот вариант является более опасным. Об этом 29 ноября заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы не знаем по-прежнему, насколько этот вариант является более летальным, более способствующим тяжёлому течению болезни», — заявил Гущин.

«Этот фактор тоже очень важен, потому что если этот вариант не приводит к тяжёлому течению, то, в принципе, это может быть и не проблема», — указал он.

По его словам, несмотря на то, что «мы видим мутации, которые могут потенциально повлиять на эффективность вакцин», пока что лабораторно подтверждённых данных о том, что этот вариант действительно ускользает от защиты, нет.

На юге Африки ранее выявили новый вариант коронавируса, который получил название «Омикрон». Во Всемирной Организации Здравоохранения указали, что «Омикрон» недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта «Дельта». Однако информация о нём уже успела вызвать потрясение на финансовых рынках.