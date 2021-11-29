Ереван, 29 ноября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян, обвиняемый в хищении, проведёт под арестом ещё два месяца. Об этом адвокат экс-министра Сергей Ованнисян сообщил 29 ноября журналистам.

Mil.am Давид Тоноян

Он пояснил, что продлить для Тонояна срок заключения под стражей решил суд. Бывшему министру инкриминируют хищение около $4,5 млн, совершение фальсификаций и общественно опасных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, суд общей юрисдикции Еревана 30 сентября поместил Тонояна под стражу на два месяца. Бывший министр — фигурант уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями высокопоставленных должностных лиц минобороны.

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