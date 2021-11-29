Красногорск, 29 ноября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Подрастающему поколению необходимо активнее рассказывать об обороне Москвы и военных действиях на территории Подмосковья в годы Великой Отечественной войны. Об этом 29 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Оборона Москвы

Глава Подмосковья напомнил, что в 5 декабря будут отмечать 80-летие начала контрнаступления российских войск в Великой Отечественной войне. Задача системы образования — добиться того, чтобы учащиеся знали о тех событиях и о том, какой ценой далась победа.

«Наша задача и я прежде всей системы образования, чтобы наши дети в школах это событие, эту дату, этот подвиг у себя хранили и в сердце, и в памяти. У нас пройдет ряд мероприятий, которые направлены на то, чтобы наше подрастающее поколение не забывало и чтило подвиг наших дедов и прадедов, наших дорогих ветеранов. Хотел бы обратить внимание на важность патриотической работы», — сказал Воробьев.