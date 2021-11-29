Мадрид, 29 ноября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Правительство Испании призвало население сохранять спокойствие, но попросило принять меры предосторожности против коронавируса, подчеркнув, что «сегодня Испания — безопасная страна». Об этом заявила пресс-секретарь правительства Исабель Родригес в интервью телеканалу TVE.

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«На данный момент нет ни одного подтвержденного случая [вида коронавируса «Омикрон» в Испании]», — сказала Родригес.

Ранее Испания ввела обязательный карантин для туристов из ряда африканских стран.