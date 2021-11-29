Нальчик, 29 ноября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрирован туристический знак Республики Кабардино-Балкария. Его правообладателем стало министерство курортов и туризма региона. Документ об утверждении туристического знака Кабардино-Балкарии подписал премьер-министр Алий Мусуков, сообщили в пресс-службе правительства КБР.

Pravitelstvo.kbr.ru Бренд Кабардино-Балкарии

Как напомнил министр курортов и туризма Мурат Шогенцуков, еще в 2018 году был объявлен конкурс на создание бренда республики. В ходе голосования были рассмотрены 17 вариантов, представленных на конкурс. Лучшим был признан проект художницы Мариам Аталиковой.

На нем изображен символ сердца, на котором имеются надпись «Кабардино-Балкария» и цифра «5642», что означает высоту горы Эльбурс с восточной стороны. Знак оформлен в цвета, симфолизирующие то, чем богата природа региона. Зеленый — означает альпийские луга, белый — снежные вершины, голубой — небо.