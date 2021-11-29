Ульяновск, 29 ноября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Ульяновской области в 2022 году в одном из сёл реконструируют систему водоснабжения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Алексея Русских по итогам его встречи с инициативной группой.

Алексей Колчин ИА REGNUM В пункте водоснабжения

Руководитель региона встретился с жителями села Вышки Ульяновской области по вопросу нормализации водоснабжения села. Губернатор отметил, что в октябре к нему на личном приёме обратилась сельчанка, попросив решить вопрос с водоснабжением и строительством нового фельдшерско-акушерского пункта. Тогда он пообещал, что встретится с инициативной группой села во время рабочей поездки в Ульяновский район.

«На 2022 год запланирована реконструкция системы водоснабжения по программе «Чистая вода». Это позволит решить проблему, которая остро стояла в Вышках последние 20 лет», — отметил Алексей Русских.

По данным министерства энергетики Ульяновской области, на реконструкцию системы водоснабжения села Вышки в проекте региональной казны на 2022 год заложено свыше 23 млн рублей. Средства предусмотрены на замену 13,4 км внутрипоселковых водопроводных сетей с устройством колодцев и пожарными гидрантами, строительство двух водонапорных башен, системы водоподготовки и обеззараживания воды. Вода будет поступать из новых водозаборов.

В 2021 году для нормализации водоснабжения села Вышки заменили аварийный 100-метровый участок.

Что касается фельдшерско-акушерского пункта, то он будет открыт осенью 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября губернатор Алексей Русских осмотрел ход работ по восстановлению постоянной схемы водоснабжения в Железнодорожном районе Ульяновска. Средства на данные цели выделили из резервного фонда и составили 41,3 млн рублей.

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